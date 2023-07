Julian Sands | John Malkovich ricorderà l' amico ogni giorno della mia vita

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha speso alcune parole molto commoventi nei confronti dell'e collegaha rilasciato un'intervista a People nella quale ha ricordato il rapporto instaurato con l', scomparso durante un'escursione nella zona del Monte Baldy in California. "Siamo diventati grandi amici quando ci siamo conosciuti facendo un film intitolato Urla del silenzio nel 1983, il primo film che abbia mai fatto. Siamo rimasti incredibilmente legati da allora. Mi mancheràmiama così è la. Perdi tanto nel corso del percorso finché non perdi te stesso. Ed è così che finisce la ...

John Malkovich ha rilasciato un'intervista a People nella quale ha ricordato il rapporto instaurato con l'amico Julian Sands, scomparso durante un'escursione nella zona del Monte Baldy in California. "Siamo diventati grandi amici quando ci siamo conosciuti facendo un film intitolato Urla del silenzio nel 1983, il primo film che abbia mai fatto. Siamo rimasti incredibilmente legati da allora. Mi mancherà ogni giorno della mia vita".

