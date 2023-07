Jon Moxley | “Il sangue nei match aggiunge realismo”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 luglio 2023) Jonè noto per sanguinare molto nei suoi incontri, ma c’è un’ottima ragione dietro questa scelta. L’ex Dean Ambrose, in forza ormai dal 2019 in All Elite Wrestling, è stato recentemente intervistato da Justin Barrasso di Sports Illustrated per discutere di molti argomenti. In merito all’utilizzo delnel wrestling professionale nel 2023,ha dato la sua tesi ben ponderata sull’argomento: “Ho un’intera tesi sulla mia teoria sulnel wrestling moderno”, ha detto. “Questo è uno sport da combattimento. Anche il wrestling universitario è uno sport da combattimento. Hanno timeout appositi per rattoppare le ferite. Persino neipreliminari di una card di basso livello UFC o boxe, qualcuno potrebbe avere un po’ disul ...