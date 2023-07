(Di venerdì 7 luglio 2023) I fratelli, dopo qualche anno a lavoro separatamente, tornerannoprestissimo con un. Secondo l'ultimo numero di Empire Magazine,ha dichiarato di essere già al lavoro con il fratellosu una nuova sceneggiatura. Negli ultimi anni, infatti, i fratelliaveva preso strade separate:ha diretto Macbeth per Apple TV+ mentrearriverà quest'anno con ilDrive-Away Dolls, di cui abbiamo visto il primo trailer pochi giorni fa.però ha voluto sottolineare che il suo non è un"in solitaria", poiché sua moglie Tricia Cooke non solo ha co-scritto la sceneggiatura di ...

Joel e Ethan Coen hanno iniziato a lavorare a un nuovo film insieme Movieplayer

