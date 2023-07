Jean Paul Gaultier si contamina con Paco Rabanne nella collezione dell’Autunno Inverno

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 7 luglio 2023) Life&People.it La moda continua arsi, esplorando soluzioni sempre più efficaci in nome della condivisione e della visione comune. Dopo tanti esperimenti vincenti affrontati in precedenza ladiAutunno2023 2024 presentata alla Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture ha avuto come Co-Direttore Creativo speciale Julien Dossena di, designer che ha apportato al fashion show proprio quel tocco di magia tipico della maison spagnola. A fare da comune denominatore la città di Parigi, rappresentata attraverso 33 look, tutti riconducibili proprio ai luoghi d’attrazione principale della Capitale. Un sottofondo d’avanguardia per vivere la Parigi urbana Lo show ha avuto un approccio immersivo, ...