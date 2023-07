Jannik | ' Una vittoria sofferta con Halys'

"E'vittoria importante". La maturità diSinner sta anche nel saper riconoscere le partite che, nell'economia di uno Slam, possono rappresentare un crocevia decisivo. L'azzurro sa di non aver ......possibile avversario degli ottavi Non è intenzionato a cedere il timone della flotta azzurra... Come ti prepari perpartita quando non conosci l'avversario Sinner: 'Credo che lui (Quentin ......mondiale e reduce dalunga battaglia di quattro ore in seguito alla quale ha vuto la meglio in cinque set su Mikael Ymer. C'è un precedente, giocato alle Davis Cup Finals del 2021, conche ...

Wimbledon, i risultati degli italiani: Sinner agli ottavi. Ok Berrettini, out Musetti Sky Sport

“E' una vittoria importante”. La maturitàdi Jannik Sinner sta anche nel saper riconoscere le partite che, nell'economia di uno Slam, ...Basta, hanno detto i due amici-avversari con una pacca sulle spalle prima di tornare negli spogliatoi. Campo troppo umido, scivolate assortite e incolumità di… Leggi ...