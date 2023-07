Istat | salari inferiori alla media Ue di 3 700 euro | - 12%

(Di venerdì 7 luglio 2023) I lavoratori italiani guadagnanocirca 3.700l'anno in meno delladei colleghipei e oltre 8 milain meno delladi quelli tedeschi. La retribuzioneannua lorda per ...

Calcola il tuo stipendio giusto Eppure il Rapportodi quest'anno non vuole consegnarci una condizione di ineluttabile declino del Paese: in realtà per imprimere una svolta diversa all'andamento ...L', nel rapporto annuale, indica che, tra il 2013 e il 2022, la crescita totale delle retribuzioni lorde annue per dipendente in Italia è stata del 12%, circa la metà della media europea. Il ...Leggi Anche: l'inflazione a giugno rallenta al 6,4%, frenano gli energeticiinferiori alla media Ue di 3.700 euro A questo contribuisce anche il fatto che i lavoratori italiani ...

I lavoratori italiani guadagnano circa 3.700 euro l'anno in meno della media dei colleghi europei e oltre 8 mila euro in meno della media di quelli tedeschi. Prosegue la fase di recupero dell'attività produttiva e si registrano dati incoraggianti per l'occupazione. Tra le criticità c'è il forte rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime nonché l'inflazione.