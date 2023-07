Istat | mai così tanti ultracentenari in Italia | giovani in difficoltà ed economia in ripresa

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il rapporto dell’segnala un record di, che il primo gennaio 2023 inerano 22mila: numero mai visto nella storia del nostro Paese. Duemila in più rispetto all’anno precedente. Inoltre circa 1,7 milioni di, quasi un quinto di chi ha tra 15 e 29 anni, non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione. Il tasso di disoccupazionele non è mai statoelevato in. Rapporto annuale dell’: età media insale a 46 anniannuncia isempre più in- Photo Credits LeasenewsL’rivela che nel nostro Paese prosegue il processo di invecchiamento della popolazione: l’età ...

All'aumentare del titolo di studio della donna, si legge ancora nel rapporto, " cala ... E riguarda ancora le donne l'effetto discriminante del titolo di studio: "non halavorato il 7,5% delle ...La trappola della povertà passa di padre in figlio In Italia, secondo il rapporto, la 'trappola della povertà' è più intensa che nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e sta ...così tanti ultracentenari in Italia, sono 22mila Il numero stimato di ultracentenari raggiunge ... Lo dice l'nel suo rapporto annuale. Gli scenari demografici prevedono un consistente aumento ...

Istat: mai così tanti ultracentenari in Italia, 22mila nel 2023 TGCOM

L'Italia fotografata da Istat ha almeno 5 sfide da affrontare subito per sostenere una crescita duratura e credibile: quali sono e cosa deve fare il Paese per non soccombere.Il primo gennaio 2023 in Italia erano 22mila: numero mai visto nella storia del nostro Paese. Duemila in più rispetto all’anno precedente, secondo il rapporto annuale dell’Istituto di statistica gli i ...