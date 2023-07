Istat | Italia vecchia e longeva | ancora in calo le nascite ma è record di centenari

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un quarto della popolazione ha più di 65 anni e nei primi 4 mesi del 2023 ci sono stati più morti (232mila) che nati (118mila)sempre piùma. E’ il quadro che emerge dai dati forniti dall’nel Rapporto 2023. Nel primo quadrimestre 2023 lein, pari a 118mila unità, continuano a diminuire (-1,1% sul 2022, -10,7% sul 2019). Per quanto riguarda i decessi si assiste invece a una decisa inversione della tendenza negativa che aveva drammaticamente interessato il precedente triennio (quello della pandemia di Covid): sono 232mila nei primi quattro mesi del 2023, 21mila in meno sul 2022, 42mila in meno rispetto al 2020 e quasi 2mila unità in meno rispetto al 2019. Prosegue il processo di inmento della popolazione: oltre il 24% ha ...

🔊 Ascolta l'articolo Crescita del potere di acquisto delle retribuzioni nella media Ue a 27, ma diminuzione in Italia Secondo il rapporto annuale dell'Istat, il potere di acquisto delle retribuzioni nel 2022 è aumentato in media del 2,5% nella Ue a 27 rispetto al 2013. Tuttavia, in Italia si è registrata una ...

Istat, Italia resiliente: i dati su energia, lavoro, imprese, natalità Adnkronos

Oltre la propaganda del Governo Meloni, quella di un’Italia in vetta all’Europa per crescita economica (non è vero), il rapporto annuale pubblicato oggi dall’Istat mostra un Paese bloccato dalla crisi ...In Italia la “trappola della povertà” è più intensa che nella maggior parte dei Paesi Ue e sta aumentando più che altrove ...