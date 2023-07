E' il quadro che emerge dai dati forniti dall'nel Rapporto 2023. Nel primo quadrimestre 2023 le nascite in, pari a 118mila unità, continuano a diminuire ( - 1,1% sul 2022, - 10,7% sul ...Calcola il tuo stipendio giusto Eppure il Rapportodi quest'anno non vuole consegnarci una condizione di ineluttabile declino del Paese: in realtà per imprimere una svolta diversa all'andamento ...Il benessere fra i giovani inè a livelli fra i più bassi in Europa. Emerge da un rapporto dell'. Ad esempio circa 1,7 milioni di italiani in età fra i 15 ed i 29 anni non studiano né lavorano né sono in percorsi di ...

Istat, Italia resiliente: i dati su energia, lavoro, imprese, natalità Adnkronos

ROMA (Reuters) - Nel 2022 il calo delle precipitazioni, accompagnato dall'aumento delle temperature, ha determinato una riduzione della disponibilità idrica nazionale che ha raggiunto il minimo storic ...L'Istat ha rilevato che, le retribuzioni lorde degli italiani, sono cresciute di circa la metà nell’ultimo decennio rispetto alla media Ue ...