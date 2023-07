Istat | Italia la più vecchia d’Europa I neet sono 1 | 7 milioni Cosa succederà nel 2041

C'e' tutto questo nella fotografia scattata dall'sull', ma c'e' soprattutto un dato che preoccupa, gli indicatori del benessere dei giovani, i piu' bassi d'Europa. Il rapporto presentato ...sempre più vecchia ma longeva. E' il quadro che emerge dai dati forniti dall'nel Rapporto 2023. Nel primo quadrimestre 2023 le nascite in, pari a 118mila unità, continuano a diminuire ( - 1,1% sul 2022, - 10,7% sul 2019). Per quanto riguarda i decessi si assiste ..."In, nel 2021, annota ancora l', il tasso di espatrio di 25 - 34 anni è pari al 9,5 per mille tra gli uomini e al 6,7 per mille tra le donne". Un fenomeno, questo, differenziato sul ...

Istat: mai così tanti ultracentenari in Italia, nel 2023 sono 22mila | Donne e lavoro, il nostro Paese maglia nera Ue TGCOM

Guerra in Ucraina, inflazione, calo della natalita' ma anche aumento degli occupati, una dinamica positiva per il Pil e nuove opportunita' di crescita e benessere. C'e' tutto questo nella fotografia ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “I dati Istat sono chiari e impietosi: nonostante un lieve incremento dell’occupazione femminile, essere donna in Italia significa scontare una discriminazione enorme, nel m ...