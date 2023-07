Istat | D' Elia Pd | ' troppe discriminazioni pesano su lavoratrici | soprattutto madri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "I datisono chiari e impietosi: nonostante un lieve incremento dell'occupazione femminile, essere donna in Italia significa scontare una discriminazione enorme, nel mondo del lavoro e nella condivisione dei carichi di cura. Una realtà ancora più pesante e grave per chi vive nel Mezzogiorno o ha figli". Lo dice la senatrice del Pd Cecilia D', portavoce della Conferenza delle Democratiche. "Rispetto agli altri paesi europei - prosegue D'- l'Italia è maglia nera in tema di parità, con un divario fortissimo tra le realtà territoriali del nord e del sud. L'Italia resta, insieme a Malta e Grecia, uno dei paesi europei con la più bassa componente femminile nell'occupazione. Sappiamo che si tratta in gran parte di lavoro povero e part time involontario. Ad essere penalizzate ancor di più sono le donne ...