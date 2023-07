Istat | crolla potere d’acquisto | -2% in 10 anni e stipendi al palo

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Ildi acquisto delle retribuzioni nel 2022 è cresciuto nella media Ue a 27 del 2,5% rispetto al 2013, mentre in Italia è diminuito del 2%. Lo rileva l'nel rapporto annuale 2023. La Spagna mostra un andamento simile a quello dell’Italia (-2,8%), mentre per la Francia e la Germania ildi acquisto è aumentato, rispettivamente del 3% e del 5,6%. In termini di Standard didi acquisto (Spa), tra i Paesi della Ue a 27 la retribuzione media annua lorda per dipendente in Italia risultava pari a quasi 27.000 nel 2021, inferiore di circa 3.700 euro a quella dell’Ue a 27 (-12%) e di oltre 8.000 a quella della Germania (-23%). Quanto alla crescita delle retribuzioni lorde annue per dipendente è stata di circa il 12% nel 2022 rispetto al 2013, pari alla metà di quella osservata nella media ...