Istat | Boldrini | ‘governo Meloni prepotente con deboli e genuflesso con potenti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Il Rapporto annuale dell’dimostra che le lavoratrici e i lavoratori italiani guadagnano molto meno di quelli degli altri Paesi europei; dal 2013 al 2022 le retribuzioni lorde sono cresciute la metà della media europea; il potere d’acquisto è sceso del 2%, mentre negli altri Paesi è aumentato del 2,5%”. Commenta così, su Facebook, Laura, deputata del Partito democratico ex presidente della Camera, il rapporto presentato oggi a Montecitorio dall’istituto di statistica sulla situazione del nostro Paese. Ciò che è emerso soprattutto, per la parlamentare dem, è “che la povertà è una trappola che si trasmette di generazione in generazione: un terzo degli adulti oggi a rischio povertà proviene da famiglie in condizioni finanziarie precarie”. Non solo, però, perché scrive ancora: “C’è un ...