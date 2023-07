Istat | benessere dei giovani | tra i più bassi d' Europa

(Di venerdì 7 luglio 2023) su Tg. La7.it - Premessa, il quadro in sintesi Guerra in Ucraina, inflazione, calo della natalita' ma anche aumento degli occupati, una dinamica positiva per il Pil e nuove ...

... calo della natalita' ma anche aumento degli occupati, una dinamica positiva per il Pil e nuove opportunita' di crescita e. C'e' tutto questo nella fotografia scattata dall'sull'...Vivere (o rimanere) in Italia, per chi è giovane, continua ad essere difficile. Gli indicatori delper questa categoria, secondo dati, sono ai livelli più bassi in Europa. Ancora una volta, le statistiche restituiscono un quadro sconfortante: nel 2022, quasi un ragazzo su due tra 18 ...... individuali e di contesto, che agiscono nella determinazione deldei giovani" : cosìinquadra un'altra sfida cruciale per il Paese. Precarietà lavorativa, frammentazione delle ...

Rapporto annuale 2023 Istat

Gli indicatori del benessere dei giovani, in Italia, sono ai livelli più bassi in Europa. I dati Istat sul lavoro.In Italia la “trappola della povertà” è più intensa che nella maggior parte dei Paesi Ue e sta aumentando più che altrove ...