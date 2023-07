L'stima per le vendite al dettaglio di2023 un aumento congiunturale dello 0,7% in valore e dello 0,2% in volume. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+1,1% in valore e +0,7%..."A2023 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento congiunturale dello 0,7% in valore e dello 0,2% in volume". Lo rende noto l', aggiungendo che "su base tendenziale, a2023, le vendite al dettaglio aumentano del 3,0% in valore e registrano un calo in volume del 4,7%". A livello congiunturale "sono in crescita le ...Lo indica l'nei dati sul commercio al dettaglio. Sempre su base annua, volano le vendite nei discount di alimentari: acrescono in valore dell'11% e mettono a segno l'incremento più ...

Istat, a maggio vendite +3% in valore, -4,7% in volume Agenzia ANSA

Il governo si muove per comprendere cosa ci sia dietro al caro-voli e tentare di tutelare i consumatori alle prese con gli aumenti.Roma, 7 lug - “Un effetto ottico dovuto all'inflazione". Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat resi noti oggi, secondo i quali a maggio le vend ...