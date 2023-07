Istat 2023 | i dati di un’Italia in difficoltà

Leggi su fmag

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il rapportosi presenta anche quest’anno come una doccia fredda per il sistema Italia, mettendo nero su bianco una serie di numeri che cristallizzano come anche nel 2022 la situazione per il nostro Paese è tutto fuorché rose e fiori. Mentre le agenzie battono titoli e lanci spulciando mano a mano il corposo studio, proviamo a evidenziare alcuni deipiù significativi e preoccupanti. Crollo del potere d’acquisto Il potere di acquisto delle retribuzioni nel 2022 in Italia è diminuito del 2% rispetto al 2013. Alcuni indicatori in tal senso erano già noti, ma l’mette in chiaro e senza mezzi termini che siamo al palo rispetto ai nostri cugini comunitari. Il potere di acquisto è infatti cresciuto nella media Ue 27 del +2,5% rispetto al 2013, con la Francia e la Germania che segnano ...