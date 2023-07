Isolamento Covid | Schillaci | “Ampiamente inapplicato | lo toglieremo”

(Di venerdì 7 luglio 2023)di 5 giorni per i positivi al? "Adesso penso lo, ma di fatto credo sia". A dirlo il ministro della Salute Orazio, a margine dell'Assemblea nazionale di Farmindustria. L'articolo .

... n.92, anche per l'VIII ciclo i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da- 19 (e/o ...... si avvia a esser messo in cantina anche l'per i positivi al Sars - Cov - 2. Ad annunciare la caduta di una delle norme simbolo dell'era, e' stato il ministro della Salute Orazio ...L'articolo Addio all'da- 19: quali regole e quali problemi restano in vista dell'autunno sembra essere il primo su Sanità Informazione. Fonte function pinIt() { var e = document.

Schillaci: "Toglieremo l'isolamento per il Covid, è ampiamente inapplicato" - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Intervista con la nuova assessora alle Politiche sociali e alle Pari Opportunità del I Municipio, Claudia Santoloce, sul sociale e le donne ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...