Irama e Rkomi per un' estate No stress

(Di venerdì 7 luglio 2023) L'avevamo detto, la seconda metà del 2023 porterà un’infornata di dischi di coppia, nuovo trend della discografia italiana. Si parte con Nodi, con la direzione artistica di Shablo, che esce il 7 luglio. La coppia e il suo disco Sin dal titolo si può evincere quello che sembra essere il mood del disco, specie se si considera la parabola della carriera di: era difficile rimettersi in gioco dopo il successo di un disco come Taxi Driver, che in qualche modo aveva già esplicitato quello che avrebbe voluto fare Mirko nel resto della sua carriera, ovvero non precludersi nessuna strada, percorrere ogni percorso che potesse sembrare divertente, di successo, scollarsi quell’etichetta che negli anni è diventata pesante per una serie di questioni, ovvero quella di “Nuovo Nas Italiano”. Lo sappiamo, è ...

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Ana Mena e Fred De Palma e Wax e i progetti die Shade. I SINGOLI "Tranne te" è il nuovo singolo di Gionnyscandal, una canzone d'amore dalle sonorità pop che strizza l'occhio alla latin music. Un brano romantico, leggero, in cui ...Nel celebre pezzo di Daniele Silvestri erano quattromilaottocentocinquanta. Tra, le cose in comune sono decisamente meno, ma più che sufficienti per realizzare un disco destinato a marchiare l'estate appena cominciata. Dal loro rapporto di collaborazione e stima ......e Giorgia Soleri . Il primo è tornato sulla scena musicale annunciando l'uscita del nuovo album " No Stress ", realizzato con l'amico. La seconda è fresca di rottura con il leader dei ...

Esce “No Stress”, il joint album di Irama e Rkomi: “Un melting pot di generi, dal rap all’easy rock” La Stampa

«No stress» non tradisce i percorsi fatti fino a qui dai suoi due artisti e scorre via, leggero. Sicuramente ci accompagnerà a lungo in radio e tra gli ombrelloni fissando l'estate 2023 nella memoria ...Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Ana Mena e Fred De Palma e Wax e i progetti di Irama e Rkomi e Shade.