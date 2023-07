Io mi dissocio | Sabrina Salerno-Cristina D' Avena | volano stracci in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Piccola lite traD'durante il programma di Alba Parietti, Non sono una signora, in onda su Rai 2. Dopo la prima manche, c'è stata una discussione accesa tra le due. Le squadre incaricate di scoprire l'identità dei concorrenti vestiti da Drag Queen erano due: una capitanata da Mara Maionchi e l'altra guidata dalla showgirl e dalla cantante. Il diverbio è nato nel momento in cui bisognava scoprire l'identità del primo concorrente eliminato, Angelika. "Stavamo litigando perché lei dice una cosa e io un'altra”, ha detto a un certo punto la D'. Alla fine le due un accordo non l'hanno trovato. Tanto che, quando hanno fatto il nome del presunto concorrente, Luca Argentero, laha chiarito: “Io mi". In realtà si ...