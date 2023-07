Investire in BTP a 7 anni | la cedola sarà più elevata rispetto alle attuali previsioni

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 7 luglio 2023)in BTP a 7: ecco a quanto ammonta laed il rendimento netto atteso. Scopriamo tutto nell’articolo di oggi. L’anno 2023ricordato per essere l’ano più promettente dal punto di vista dell’emissione delle obbligazioni statali. Basta consultare il calendario delle aste di luglio per accorgersi immediatamente che il Tesoro emetterà tantissimi titoli obbligazionari statali short term e a medio-lungo termine. Nel corso del corrente anno il mercato dei bond è in ripresa: il governo ha l’obiettivo di gestire la crisi di fiducia sul mercato obbligazionario nazionale, di contenere il declino economico e di ridurre il disavanzo del bilancio pubblico. Il ministro del Tesoro Giorgetti ha sottolineato che il governo conferma il suo impegno nel supportare i risparmiatori verso gli obiettivi di sana ...