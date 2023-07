Inter tra rinnovi e ricambio generazionale | così sta costruendo il mercato

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’è partita forte sulcon gli arrivi di Thuram e Frattesi, in attesa di Bisseck e non solo. Sembra chiara l’intenzione di Marotta e Ausilio di dare nuova linfa a un ciclo che vuole essere vincente. In questo senso sono fondamentali anche idi Bastoni e Calhanoglu NUOVA LINFA – Dai primi movimenti di calciodell’emerge la volontà di dare seguito alla finale di Champions League raggiunta. Il diktat di Beppe Marotta è chiaro: continuare a essere competitivi. In questo senso, la cessione di Marcelo Brozovic può, a primo impatto, risultare una contraddizione. In realtà, va analizzata più a fondo lasciando da parte l’aspetto affettivo. Il croato si avvicina alle 31 candeline e la piacevole scoperta di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista ha relegato Brozovic al ruolo di ...