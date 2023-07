Inter | tante opzioni per completare il centrocampo | dirigenza al lavoro

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’è alsul mercato. L’obiettivo dellanerazzurra è quello di regalare ad Inzaghi una rosa completa che possa lottare su più fronti. Fra i reparti che necessitano di un tassello c’è il: arrivato Frattesi resta uno slot da, con i nerazzurri che hanno sondato diverse possibilità COMPLETO – L’, con l’arrivo di Frattesi, si è assicurata un colpo imporper ilche fa il paio con l’addio di Brozovic in direzione Al-Nassr. Ma i movimenti di mercato sulla linea mediana non finiscono qui: bisogna ancora sostituire, sia tecnicamente che numericamente, Gagliardini prossimo alla firma col Monza. Sono diversi i profili seguiti dal club nerazzurro fra cui spicca, certamente, quello di Samardzic. Il ...

Sarà una dellevoci del team Milan Mg Milano 03/09/2022 - campionato di calcio serie A / Milan -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gerry Cardinale Da ieri il Milan ha un ...... serate da single con gli amici e lebelle ragazze che a Miami vivono in costume. Non gli ... Ho chiesto al mio amico Ciccio Colonnese (c ompagno di squadra all', ndr) di aiutarmi a conoscerla:...Cosa fare ad Acqui Terme Fino al 16 luglio si terrà l''Harmony International Music Festival ... Sul nostro sito trovate ancheidee su cosa fare sabato 8 luglio e cosa fare domenica 9 ...

Azpilicueta: "L'Inter Tante voci sulla stampa, non ero abituato. Ma ho capito che l'Atleti era la... Fcinternews.it

L’Inter punterà molto sulla prossima stagione dove l’obiettivo sarà sicuramente quello di tornare in corsa per lo Scudetto e riconfermarsi a livello europeo dopo la sconfitta in finale di Champions ...L’Inter sta facendo un grande mercato, il migliore possibile. Ma la squadra si è indebolita: è meno forte rispetto a pochi mesi fa. Avete letto bene e potete rileggere parola per parola. Per spiegare, ...