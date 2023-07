Inter | rivoluzione in porta! Ma uno scenario appare incomprensibile

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’2023/24 rischia di avere un reparto portieri completamente rivoluzionato. Tra i vari scenari possibili, uno risulta difficile da comprendere. PORTE GIREVOLI – La stagione 2023/24 rischia di vedere volti completamente nuovi (almeno per due terzi) nel reparto dei portieri dell’. Tra André Onana sul piede di partenza e Samir Handanovic attualmente svincolato, i nerazzurri potrebbero perdere ogni certezza tra i pali. Unonon del tutto imprevisto da parte della dirigenza, dato che l’arrivo a parametro zero di Onana anticipava l’appetibilità di un’elevata plusvalenza. Tanto che il sostituto del numero 24 è già stato individuato. Tuttavia, potrebbe essere necessario sostituire anche Handanovic, e qui prende forma unodifficile da assorbire. Per due motivi. AUMENTO DEI COSTI – Per sostituire ...

1 Un reparto rivoluzionato, quello della porta dell'2023/24 . Secondo SkySport , i nerazzurri prenderanno tre portieri, una volta finalizzata la cessione di Onana al Manchester United . La scelta dovrebbe ricadere su Trubin e Sommer , dai prezzi ...

