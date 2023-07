Inter | Onana verso l’addio | Ausilio prepara l’affondo per Lukaku

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’ha ufficializzato l’acquisto di Davide Frattesi, arrivato dal Sassuolo per formare un centrocampo stellare con Calhanoglu e Barella. La società nerazzurra si sta rinnovando in ogni zona del campo e sia sferrare il colpo decisivo anche in attacco, dove si è già assicurata a parametro zero Marcus Thuram. Il sogno di Piero L'articolo proviene da Il Difforme.

L’Inter sonda anche Yann Sommer – Come riporta Gianluca Di Marzio, l’ultima idea per la porta nerazzurra – in caso di partenza di André Onana – sarebbe Yann Sommer, estremo difensore svizzero ...L'Inter giocherà in Champions anche nella prossima stagione ... A nulla vale, se non per il Fantacalcio, l'autogoal sfortunato di Onana sul tiro di Muriel nel recupero.