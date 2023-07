Inter | Lautaro si allena per arrivare pronto al ritiro

Duro allenamento in palestra perMartinez. L'attaccante dell'pubblica il video sul suo profilo ...Proprio per quanto riguarda il centravanti argentino parliamo di uno dei migliori attaccanti nella storia dell', però, non è ancora tra i cinque realizzatori più prolifici dei ...Commenta per primo Tutto pronto per la ripartenza in casa. Il club nerazzurro si appresta a vivere la stagione 2023 - 24 , quella in cuiMartinez e compagni daranno l'assalto allo Scudetto mancato nelle ultime due annate. Il primo giorno di ...

Juventus, intreccio con Inter e Roma: coinvolti Vlahovic, Lautaro e Dybala CalcioMercato.it

L'Inter giocherà in Champions anche nella prossima stagione ... Allora a poco più di dieci minuti dal termine ci pensa un grandissimo Lukaku ad aprire la strada per il tris di Lautaro che mette il ...L'Inter è pronta a sciogliere le trame di mercato iniziando da Lukaku: Marotta potrebbe investire i soldi della cessione di Onana per trattare con il Chelsea ...