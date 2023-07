Inter | Lautaro non si ferma | il suo allenamento

Continua la preparazione diMartinez per la nuova stagione. L'attaccante dell'vuole farsi trovare ...Duro allenamento in palestra perMartinez. L'attaccante dell'pubblica il video sul suo profilo ...Proprio per quanto riguarda il centravanti argentino parliamo di uno dei migliori attaccanti nella storia dell', però, non è ancora tra i cinque realizzatori più prolifici dei ...

Juventus, intreccio con Inter e Roma: coinvolti Vlahovic, Lautaro e Dybala CalcioMercato.it

L'Inter è pronta a sciogliere le trame di mercato iniziando da Lukaku: Marotta potrebbe investire i soldi della cessione di Onana per trattare con il Chelsea ...Che di riflesso hanno effetto anche su Lautaro Martinez, attuale numero 10. Una serie di addii che cambiano il ruolo di Lautaro Martinez nella rosa nerazzurra. In tal senso, con Lautaro Martinez l’Int ...