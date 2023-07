Inter | Frattesi | “Il mio idolo era Julio Cesar Il mio gol più bello? Quello segnato all’Olanda”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Davidesi racconta ai microfoni del club nerazzurro, dopo la firma ufficiale. “Sono felice di essere qui, non potevo chiedere di meglio. È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me stesso”. Poi ha proseguito: “La leggendaista che mi ha esaltato di più èperché all’epoca ero fissato coi portieri. Il gol piùin carriera? L’ultimo,realizzato contro l’Olanda in Nations League”. Poi sul quesito “il tuo sportivo preferito”, ha risposto ridendo: “Senza dubbio Federer. Ho rotto molte più racchette, rispetto ai palloni, perchè è più facile romperle”. SportFace.

Davide Frattesi ha scelto di vestire l'Inter fin da subito, da ciò che sta trapelando. L'inserimento dei rossoneri, a metà tra conferme e smentite, non ha minimamente scalfito la decisione del giovane ...