Inter | addio a Gagliardini | svelata la sua prossima squadra

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il centrocampo dell’sta subendo una notevole rivoluzione durante questa finestra di calciomercato estivo: dopo Brozovic, anchesaluta la società neroazzurra. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il piano economico dell’per questa finestra di calciomercato estiva è del tutto chiara: “Vendere prima di comprare”. È proprio per questo infatti che si è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.