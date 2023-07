Inflazione | “ci ritroveremo tutti più poveri” l’allarme dell’UE

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nonostante la pandemia e l’invasione dell’Ucraina, l’economia globale continua a crescere. Meno del previsto. Ma cresce. Totalizzando possibilmente secondo le stime entro il 2023 un più 2,7%. Se escludiamo il periodo dei lockdown, un tasso di crescita annuo così basso non si aveva dalla crisi finanziaria globale del 2008. Ma ciò che sta preoccupando e catturando l’attenzione mediatica in questi mesi non è la crescita, bensì l’. L’aumento dei prezzi non accenna a scendere. E nonostante i provvedimenti delle Banche Centrali, l’corre (un paniere che esclude i prezzi più volatili come l’energia e gli alimentari) e rimane in UE altissima.lanciato dall’ultimo bollettino economico della BCE non ci lascia ben sperare, dipingendo un quadro economico “estremamente incerto”. Anche il governo del Giappone ha parlato ...

La crescita dell'nell'eurozona ha colpito infatti non solo le classi di reddito più ... ancora, l'energia vitale di questo continente, la sterminata 'classe media', ci...Noi citra 20 anni che non ci saranno più falegnami, non ci saranno più muratori, non ... In sostanza quindi, durante la fiammata dell': "Abbiamo accettato di diventare più poveri ...L'alternativa è che se non si riduce l'in Europa, in particolar modo nella zona euro, ciad essere più poveri. Se non riusciamo a riportare l'all'obiettivo di medio ...

Aumenta il costo dei mutui, che hanno raggiunto dei valori record, toccando quote mai raggiunte nel corso degli ultimi dieci anni.(Teleborsa) - Si fa sentire l'inasprimento della politica monetaria su tassi di interesse e condizioni di finanziamento, e per banche e famiglie il costo del credito aumenta: "Ad aprile i tassi sui pr ...