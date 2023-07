Industria | Dialuce Enea | “Collaboriamo con Assovetro per risparmio energetico”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – “collabora dal 2017 cone con le imprese del settore per le analisi energetiche, da cui è emerso un potenziale di. Ma si può fare di più per efficientare il ciclole”. Lo ha sottolineato il presidenteGilberto, intervenendo oggi a Roma all’assemblea annuale di-Conf, durante la quale sono state esaminate le emergenze attuali e le sfide future di un’strategica per l’economia del Paese, che conta 68 aziende, 102 siti produttivi, oltre 6.600 occupati ed è la seconda manifattura europea, la prima per i contenitori. Soffermandosi poi sul ‘Piano d’azione per l’idrogeno’, lo studio-Confsulla ...