Indiana Jones e il quadrante del destino | una senile avventura senza Spielberg E non è un male

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il quinto e ultimo (?) capitolo del franchise con protagonista Harrison Ford vive di un grande e nostalgico romanticismo che tenta di superare l'epica dei racconti passati lasciandosi alle spalle l'era, mancanza percepibile in un film che vuole però essere diverso e parlare di un Indy inedito. No,e ildel(qui la nostra recensione) non è il disastro paventato da molti. È però un film diverso dai precedenti della saga, fuori dal suo tempo prediletto e immerso in un mondo che sembra non doversene o volersene più fare nulla del Dottor HenryJr. Ambientato in uno degli anni crocevia della storia dell'uomo, foriero di "grandi passi" e cambiamenti radicali nell'arte e nella società, il quinto capitolo del franchise è figlio dei nostri giorni e ...

