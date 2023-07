Indagini | giustizia ed informazione | un sistema che sta andando in tilt

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il ciclone mediatico-giudiziario che si è abbattuto sul ministro del turismo Daniela Santanchè era balzato alle cronache già lo scorso novembre, quando era stata divulgata la notizia dia suo carico per falso in bilancio nelle comunicazioni 2016-2020 di Visibilia Editore spa. Era emersa un’annotazione del settembre precedente secondo cui il Gruppo Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Milano esplicitava “la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali”. Il ministro, per difendersi, aveva provato a smentire la notizia ricorrendo all’art. 335 del Codice di procedura penale (registro delle notizie di reato), ovvero alla c.d. certificazione della Procura rilasciata su istanza dell’interessato attestante l’iscrizione, a proprio carico, di procedimenti penali in corso: e in quel caso la certificazione richiesta aveva dato esito negativo. Ma come era ...