Incredibile lite trans contro gay | “Siete omofobi”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Di esagerazione in esagerazione, la sua furia si abbatte su quelli che non la temono, ovvero c’è sempre un fanatico più fanatico che ti fa fuori ovvero c’è sempre un gender più gender che ti fa un gender così. Solo che stavolta è andata male e gli oltranzisti sono stati mazzolati in giudizio con una sentenza che esce dal cavillismo giuridico per riparare nel caro vecchio desueto buon senso: a tutto c’è un limite. La faccenda è abbastanza complicata, ma, per provare ad asciugarla, si riduce a questo: un allucinante scazzo tra organizzazioni gender che si rimpallavano accuse dia. Roba da ridere, ma fino a un certo punto: nel Regno Unito l’ente solidalegender Mermaids ha perso in giudizioLGB Alliance, organizzazione per i diritti dei gay, che aveva citato con l’accusa di essere un velo per l’odio, la foglia di fico ...