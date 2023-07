Incidente a Santo Stefano di Cadore | la donna arrestata era già stata denunciata

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 7 luglio 2023) Erafermata equalche giorno fa a Bolzano, perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere, Angelika Hutter, l'automobilista tedesca 31enne originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, che ieri adi(Belluno) ha ucciso travolgendoli con l'auto sul marciapiede Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Mariagrazia Zuin di 65, tutti di Favaro Veneto (Venezia). Ai carabinieri non ha mostrato nessun segno di pentimento o un accenno di rimorso per tre vite spezzate, stupendo persino i militari, che la interrogavano prima di arrestarla per omicidio stradale, per la sua insensibilità.