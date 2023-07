Incidente a Santo Stefano di Cadore | famiglia travolta da un’auto | muore irpino

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finita in tragedia la vacanza di unadi Mestre che adi, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A morire sono stati il papà di 48 anni, la nonna di 65 e un bimbo di due anni, travolti damobilista tedesca trentenne. Sono morti praticamente sul colpo il papà Marco Antoniello, e la nonna, Maria Grazia Zuin, mentre il piccolo di due anni è deceduto dopo il trasporto in elicottero all’ospedale di Belluno. Antoniello era di Sant’Angelo Dei Lombardi. La donna tedesca è stata arrestata con l’accusa di reato di omicidio stradale plurimo. E’ stato sequestrato e sarà sottoposto a un’analisi il cellulare della 30enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

