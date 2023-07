Inchiesta mascherine | annullati gli arresti domiciliari per Marcello Minenna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il tribunale della libertà di Bologna ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Forlì, per l'ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria. I giudici, dopo il ricorso della difesa (avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D'Atri) hanno dunque disposto l'immediata liberazione dagli, a cui era sottoposto dal 22 giugno.era stato arrestato nell'ambito dell'indagine su una truffa milionaria sullenei primi giorni del Covid.

