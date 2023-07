Incendio Rsa Milano | una residente della zona | “Abbiamo visto gli ospiti che annaspavano affacciati alle finestre con gli stracci in faccia”

Si è sviluppato in una struttura in zona Corvetto: le cause non sono ancora chiare, più di ottanta persone sono state ...Le fiamme si sono sviluppate in una sola camera Tragedia nella notte a Milano, dove unche ... Gli ospiti della parte della struttura dichiarata inagibile sono stati spostati invicine. La ...Gli ospiti della parte della struttura dichiarata inagibile sono stati spostati invicine. Le ... Le vittime dell'sono cinque donne e un uomo . Due delle donne sono morte carbonizzate, ...

Milano, incendio alla Rsa «Casa dei Coniugi»: sei anziani morti e 81 feriti, decine di intossicati. Sala sul posto Corriere Milano

MILANO. Tragedia nella Rsa per anziani di via dei Cinquecento a Milano, in zona Corvetto. Sei persone sono morte per un incendio divampato nella struttura nel bel mezzo della notte. Ottantuno gli ospi ...Tragedia, nella notte di venerdì 7 luglio, alla Casa per Coniugi, una Rsa di via dei Cinquecento 19 a Milano, in zona Corvetto. Sei persone sono morte in seguito ad un incendio divampato nella struttu ...