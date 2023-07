Incendio Rsa Milano | Mattarella “Chiarire la dinamica”

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergioha inviato un messaggio al sindaco diBeppe Sala nel quale esprime “il cordoglio per le vittime del gravissimoche ha colpito la ‘Casa per coniugìe la città di”. Il presidenteha espresso vicinanza e solidarietà ai feriti e ai soccorritori, augurandosi che venga ben chiarita ladell’accaduto, rende noto il Quirinale. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Cgil Lombardia-Fp, Cgil Lombardia e Cgil Milano-Fp Cgil Milano: “La salute e la sicurezza delle persone che vivono e lavorano nelle Rsa, la salvaguardia della loro dignità e incolumità devono essere s ...Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E' di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell'incendio scoppiato, intorno all'1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento.