Incendio Rsa Milano | la scoperta scioccante | “Sensori antifumo fuori uso”; Rogo causato da cortocircuito di un apparecchio elettronico in una stanza

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un terribilescoppiato nella notte tra giovedì e venerdì hala morte di sei persone presso la Rsa per i coniugi di via dei Cinquecento, gettando luce su preoccupanti lacune in materia di sicurezza all'interno della struttura. Poco tempo prima dell'incidente, era stata affissa una "c

L'ha colpito il primo piano della, che è stata fatta evacuare. Le cause del rogo non sono ancora note. In un messaggio indirizzato al Sindaco di Milano, Beppe Sala, il Capo dello Stato, ...''Eravamo troppo poche in reparto', dice commossa un'operatrice delladove stanotte è scoppiato quel maledettoche ha ucciso 6 ospiti. Una frase che abbiamo sentito tante volte anche in circostanza meno gravi'. Lo scrive su Twitter Ettore Rosato, deputato ...... 'Il gestore si sta adoperando per sistemare gli ospiti non autosufficienti' Così, ai microfoni di Sky Tg 24, il sindaco di Milano, Beppe Sala , racconta il tragicoche ha colpito la...

Milano, 7 lug. (askanews) - Una lunga fila di finestre rotte al primo piano sono l'unico segno visibile dell'incendio che è scoppiato poco dopo l'una di notte in una stanza di questa struttura che osp ...C'è stato un inferno di fiamme nella stanza 605 al primo piano della Rsa (ossia «residenza sanitaria assistenziale") «Casa dei coniugi» in via dei Cinquecento, alla periferia di Milano: un incendio ...