Incendio nella Rsa | la tragedia scuote l' Italia | le reazioni della politica

...permesso di ottenere un solido quadro probatorio in ordine a diversi eventi criminosi occorsi... in taluni casi utilizzate a scopo intimidatorio; - undoloso di un'autovettura quale ...La7.it - "Con certezza si puo' dire che il punto di origine dell'si localizza in un letto perche' i danni maggiori da combustione sono in quel posto. Non e' possibile dire adesso quale sia l'...AGI - Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato uncasa di riposo dei Coniugi , in via dei Cinquecento a Milano . Il bilancio al momento è di sei persone morte e 81 ferite . Due ospiti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ...

Maxi incendio alla casa di riposo: 6 morti, 81 feriti MilanoToday.it

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti la notte scorsa, 7 luglio 2023, a Terranuova Bracciolini, in località Cicogna, per un incendio che ha coinvolto alcuni locali adibiti a ...Più volte i delegati sindacali avevano inviato segnalazioni alla direzione, via mail, relative soprattuto al rilevatore dei fumi e agli estintori ...