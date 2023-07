Incendio Milano | grave bilancio di vittime in una casa di riposo

A parlare è il figlio di una delle ospiti della Rsa di via dei Cinquecento, a. La donna non è tra le persone ferite: ''Questa mattina ho ricevuto una telefonata di mio fratello che era in ..." Sei persone sono morte questa notte a causa del maxidivampato all'interno della Rsa Casa per coniugi di via dei Cinquecento a. Dalle prime informazioni apprese, sembrerebbe ...A causa di unscoppiato nella notte in una casa di riposo in via dei Cinquecento, a, sono morte 6 persone all'interno della ...

Un garve incendio è divampato a Milano durante la notte, nella notte nella casa di riposo "Per Coniugi", in via dei Cinquecento, in zona Corvetto.Il bilancio è di sei persone morte e 81 intossicate, t ...Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per un incendio divampato la notte scorsa nella Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a Milano. Sono 80 ...