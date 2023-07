Incendio Milano | cos' è la Rsa Casa per coniugi di via dei Cinquecento

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio è divampato, ain via dei, unnella Rsa laper. Si tratta di una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune e gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. È dedicata ad accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. È suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. (LE FOTO)

A parlare è il figlio di una delle ospiti della Rsa di via dei Cinquecento, a. La donna non è tra le persone ferite: ''Questa mattina ho ricevuto una telefonata di mio fratello che era in ...alla casa di riposo di. 'Io stanotte ho visto l'inferno intorno alla Rsa ma la Protezione civile è stata splendida'. È quanto racconta una testmone, la signora Lucia, che dalle sue ...... responsabile del dipartimento "Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro" lasciando il sopralluogo Casa di riposo per coniugi di, dove unha causato la morte di sei persone. ...

Intorno all'1:20 si è sviluppato un incendio alla casa di riposo dei Coniugi, in via dei Cinquecento a Milano. Il bilancio al momento è di sei persone morte e quattro ricoverate in ospedale… Leggi ...Alcune torneranno nella struttura, gli altri nelle altre strutture convenzionate in città”. Così l’assessore al Welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè, dopo l’incendio alla Casa di riposo per ...