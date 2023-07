Incendio in una casa di riposo | sei morti e 81 i feriti | la tragedia è avvenuta nella notte

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una immanesi è consumata in unadidi Milano, a causa di unsono morte sei persone e altre 81 sono state portate in ospedale. E' accaduto questaresidenza ...

... vigili del fuoco e Protezione civile che hanno fatto uscire uno per uno gli anziani ospiti, hanno messo loro un braccialetto ecoperta termica e li hanno incolonnati sul marciapiede e fatti ...MILANO " Sei persone sono morte questa notte a causa del maxidivampato all'interno della Rsa Casa per coniugi di via dei Cinquecento a Milano. Dalle ...state trasportate in codice rossoal ...A causa di unscoppiato nella notte incasa di riposo in via dei Cinquecento, a Milano, sono morte 6 persone all'interno della ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - Procuratore Viola: aperto fascicolo su incendio Rsa - Procuratore Viola: aperto fascicolo su incendio Rsa RaiNews

Un garve incendio è divampato a Milano durante la notte, nella notte nella casa di riposo "Per Coniugi", in via dei Cinquecento, in zona Corvetto.Il bilancio è di sei persone morte e 81 intossicate, t ...Oggi, all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...