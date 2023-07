Incendio in una casa di riposo nella notte a Milano | 6 morti e 81 feriti

Al momento i pompieri escludonomatrice dolosa dell'. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di ...incasa di riposo di Milano: sei anziani morti, 81 feriti. Il dramma inRsa del capoluogo si è consumato attorno all'1.30 di oggi, 7 luglio 2023: dei degenti trasportati in 15 ...Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala arrivato per un sopralluogo alla Rsa Casa dei Coniugi dove nella notte è divampato unche ha provocato al momento 6 morti e 81 feriti. "Dopo...

(Adnkronos) - I pazienti più gravi (codice rosso) sono ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, i feriti (81 in tutto) sono stati distribuiti ...Tragedia a Milano. Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei morti e 81 intossicati, di cui ...