Incendio in una casa di riposo a Milano | sei morti Bilancio pesantissimo

(Di venerdì 7 luglio 2023) E' di seie 81 persone portate in 15 ospedali die dell'hinterland ildell'scoppiato nella residenza per anzianidei Coniugi di. Si tratta di persone ...

Nel cuore della notte si è sviluppato unincasa di riposo di Milano. Si chiama Casa di riposo dei Coniugi e al momento il bilancio delle vittime è di 6 persone che hanno perso la vita, 81 intossicati e 15 ricoverati in ospedale.Si è sviluppato instruttura in zona Corvetto: le cause non sono ancora chiare, più di ottanta persone sono state ...nella notte incasa di riposo: 6 morti La tragedia nella struttura per anziani Casa dei Coniugi di Milano. Oltre 80 ricoverati, due in gravissime condizioni. Le fiamme si sono sviluppate ...

È di almeno sei morti e oltre ottanta persone portate in ospedale, di cui tre gravissime, il bilancio dell'incendio scoppiato nella "Casa per coniugi", una struttura per anziani nella zona sud di ...Si sono sviluppate «con tutta evidenza» in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate le fiamme che hanno causato sei vittime alla Casa dei coniugi di Milano.