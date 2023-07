Incendio in una casa di riposo a Milano | sei morti

(Di venerdì 7 luglio 2023) E' di seie 81 persone portate in 15 ospedali die dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'scoppiato questa notte nella residenza per anzianidei Coniugi di. Si tratta ...

Intorno all'1 e 20 si è sviluppato un devastantealla casa di riposo dei Coniugi, a Milano. Il rogo è partito dal primo piano. Il bilancio ... Circaquarantina gli intossicati. L'intervento ...Le fiamme nella notte nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecentoa Milano nella notte incasa di riposo. E' di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell'scoppiato, intorno all'1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento . Lo ...E' di sei morti, cinque donne e un uomo, e 81 persone intossicate portate in 15 ospedali di Milano e dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Milano. Due pazienti, fanno sapere dall'Agenzia di emergenza urgenza, sono stati portati in gravissime condizioni agli ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - Tre persone ricoverate in ospedale in codice rosso - Tre persone ricoverate in ospedale in codice rosso RaiNews

Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E’ di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato, intorno all’1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. Lo ...È di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali di Milano e dell’hinterland l’ultimo bilancio dell’incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa per coniugi di Milano. Si tratta ...