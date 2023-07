Incendio in una casa di riposo a Milano | sei le vittime

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per undivampato la notte scorsa nelladiper Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a. Secondo quanto rende noto l’Areu, le seisono morte sul posto. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso die dell’hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno risulta ustionato. Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per undivampato la scorsa notte in unadidi via dei Cinquecento aNel dettaglio due sono in codice rosso (uno al Policlinico, l’altro al San ...

Tre morti in strada: padre, bimbo e nonna Casa per Coniugi èresidenza per anziani istituita ... L'è scoppiato intorno alle 1.20 ed è stato limitato al primo piano della struttura, che è ...Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti, a partire dalle 1.20, per undivampato incasa di riposo in via dei Cinquecento a Milano. Il bilancio è di sei persone morte, due feriti gravi e altri 79 ricoverati per intossicazione. 'Decine le persone salvate ...'Casa per Coniugi' èresidenza per anziani istituita nel 1955 e gestita da Proges - Società Cooperativa Sociale, come emerge nel sito web della struttura, destinata ad accogliere anziani - i ...

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da direi n questi casi che poteva andare peggio, ma sei ...Incendio alla casa di riposto di Milano. «Io stanotte ho visto l'inferno intorno alla Rsa ma la Protezione civile è stata splendida». È quanto racconta la signora ...