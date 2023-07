Incendio in una casa di riposo a Milano | 81 intossicati

(Di venerdì 7 luglio 2023) E' di sei morti, cinque donne e un uomo, e 81 persone intossicate portate in 15 ospedali die dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'scoppiato questa notte nella residenza per anziani ...

Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E’ di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato, intorno all’1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. Lo ...È di sei morti e 81 persone portate in 15 ospedali di Milano e dell’hinterland l’ultimo bilancio dell’incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa per coniugi di Milano. Si tratta ...