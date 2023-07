Incendio in una casa di riposo a Milano | 6 morti

(Di venerdì 7 luglio 2023)(ITALPRESS) – Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per undivampato la notte scorsa nellaper Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a.Secondo quanto rende noto l'Areu, le sei vittime sono morte sul posto. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso die dell'hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno risulta ustionato. Nel dettaglio due sono in codice rosso (uno al Policlinico, l'altro al San Raffaele), 14 in codice giallo e 65 in codice verde.L'intervento di soccorso sanitario è stato effettuato da AREU con 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze ...

