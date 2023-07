Incendio in una casa di riposo | 6 morti e 81 feriti a Milano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per undivampato la notte scorsa nellaper Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a. Secondo quanto rende noto l’Areu, le sei vittime sono morte sul posto. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso die dell’hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato in...

Al momento i pompieri escludonomatrice dolosa dell'. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di ...Al momento i pompieri escludonomatrice dolosa dell'. Fino al 10 luglio Ogni giorno un ebook in offerta Scopri di più STRUMENTI I Comparatore di tariffe internet casa, telefonia mobile, ...È di sei morti, cinque donne e un uomo, e 81 persone intossicate portate in 15 ospedali di Milano e dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'i ncendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - La diretta - La diretta RaiNews

(Adnkronos) - I pazienti più gravi (codice rosso) sono ricoverati al Policlinico e al San Raffaele, i feriti (81 in tutto) sono stati distribuiti ...Tragedia a Milano. Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei morti e 81 intossicati, di cui ...